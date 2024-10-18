「横濱スパヒルズ竜泉寺の湯」では、2024年10月27日(日)に投開票が行われる衆議院議員選挙の投票者を対象に、お得に施設利用ができる「選挙割」キャンペーンを開催します。 横濱スパヒルズ竜泉寺の湯「選挙割」キャンペーン  開催期間：2024年10月24日(木)〜10月27日(日)開催場所：横濱スパヒルズ竜泉寺の湯特典内容(入館料割引)：平日880円、土日980円→500円特典利用方法：投票