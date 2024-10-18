長谷川工業は、e-Motorsportsの発展と世界で活躍できるシムレーサーの育成を目的に、「WEINS DRAPOJIカップ」をトレッサ横浜北棟2F GRガレージトレッサ横浜にて2024年10月5日(土)に開催しました。 長谷川工業「WEINS DRAPOJIカップ」  長谷川工業は、e-Motorsportsの発展と世界で活躍できるシムレーサーの育成を目的に、「WEINS DRAPOJIカップ」をトレッサ横浜北棟2F GRガレージトレッサ横浜にて2024年10月5日(土)