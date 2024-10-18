中国の越境ＥＣ貿易額、１〜９月は１１・５％増第4回中国越境電子商取引（EC）交易会の会場。（3月18日撮影、福州＝新華社記者/林善伝）【新華社北京10月18日】中国の今年第1〜3四半期（1〜9月）の越境電子商取引（EC）貿易額は前年同期比11.5％増の1兆8800億元（1元＝約21円）で、伸び率は同期の貿易全体を6.2ポイント上回った。うち輸出は15.2％増の1兆4800億元、輸入は0.4％減の3991億6千万元だった。税関総署がこのほど、国