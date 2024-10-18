冷蔵庫の食材で◎豆腐ツナグラタン秋めいてくると食べたくなるアツアツのグラタン。今回は冷蔵庫の食材で速攻作れる「豆腐ツナグラタン」をご紹介！包丁を使わず、材料を混ぜて焼くだけでアツアツとろとろのグラタンが作れるんです！混ぜて焼くだけで絶品グラタン好きなんです♪ツナ豆腐グラタンby naru＊caféほんとに簡単！切る、混ぜる、のせる、焼くだけのレシピです(yωy*)ポッ「 簡単おいしい！」と好評つくれぽ（つくり