【ユーロ圏】 ユーロ圏経常収支（8月）17:00 予想396.0億ユーロ前回396.0億ユーロ（季調済) ユーロ圏建設業生産高（8月）18:00 予想N/A前回0.0%（前月比) 予想N/A前回-2.2%（前年比) 【香港】 雇用統計（9月）17:30 予想3.0%前回3.0%（失業率) 【米国】 住宅着工件数（9月）21:30 予想135.1万件前回135.6万件（住宅着工件数) 予想-0.5%前