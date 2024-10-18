18日15時15分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日清算値比90円安の3万9010円で取引を終えた。出来高は2万7317枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万8981.75円に対しては28.25円高。 株探ニュース