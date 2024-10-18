18日15時15分、TOPIX先物期近2024年12月限は前日清算値比5ポイント安の2690ポイントで取引を終えた。出来高は3万5334枚だった。この日のTOPIXの現物終値2688.98ポイントに対しては1.02ポイント高。 株探ニュース