18日15時15分、JPX日経インデックス400先物期近2024年12月限は前日清算値比50ポイント安の2万4565ポイントで取引を終えた。出来高は2752枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4562.33ポイントに対しては2.67ポイント高。 株探ニュース