18日15時15分、東証グロース市場250指数先物期近2024年12月限は前日清算値比12ポイント安の604ポイントで取引を終えた。出来高は4479枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値623.37ポイントに対しては19.37ポイント安。 株探ニュース