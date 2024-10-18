MR.BIGが2023年夏に開催した武道館公演の模様を収録した『The Big Finish Live』が、11月8日より2週間限定で劇場公開されることが決定した。【写真】ザ・ビートルズ完全新作ドキュメンタリー『ビートルズ ‘64』配信決定製作はマーティン・スコセッシ往年のロックバンド・MR.BIGが最後のワールド・ツアーと称して昨年開催した『The Big Finish Farewell Tour』。そのツアーの最終地、武道館公演の模様を収録したBlu‐rayが11