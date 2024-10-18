佐賀で弁当を製造販売する老舗「中央軒」が2024年10月17日、駅の販売店で弁当を万引きされる被害に遭ったとXで報告した。中央軒は、新鳥栖駅・鳥栖駅で売店を運営。JR九州の「第14回九州駅弁グランプリ」（24年）で特別審査員賞を受賞した名物「かしわめし」のほか、そば、うどんも提供する。「万引きするぐらいなら中央軒本社へ」中央軒の公式Xは17日、「お願いです本日、鳥栖駅5・6番ホーム中央軒売店で...お弁当取らないで下さ