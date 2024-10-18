ドジャース大谷翔平投手（３０）が１７日（日本時間１８日）、メッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回の第１打席で先頭打者アーチを放ってチームを勢いづけ、１０―２の大勝に導いた。この日も敵地ニューヨークのメッツファンから大ブーイングで迎えられた大谷。しかし、シティ・フィールドはすぐさま静寂に包まれた。１ボールからの２球目を強振すると、初速１１７・８マイル（約１８