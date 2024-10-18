■MLBリーグ優勝決定シリーズ・第4戦メッツ 2ー10 ドジャース（日本時間18日、シティ・フィールド）ドジャース・山本由伸（26）がリーグ優勝決定シリーズ第4戦、敵地でのメッツ戦に先発し、4回1/3、73球を投げて、被安打4、奪三振8、四死球2、失点2でマウンドを降りた。山本に勝ち負けはつかなかったが、大谷翔平（30）の2戦連発となる先頭打者ホームランや、M.ベッツが4打点を叩きだすなどドジャース打線が爆発し、2−10でメ