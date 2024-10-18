お笑いコンビ・おぎやはぎが１７日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「おぎやはぎのメガネびいき」に出演。１３日にロックバンド、ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹのボーカル・Ｈｉｒｏこと森内寛樹との結婚を発表した女優の山本舞香について語った。番組冒頭、小木博明が「オレ本当に感動したよ。いい２人だよ、この写真」と、結婚発表時の２ショットを絶賛。「ずっと見てきたよ。コントとかも東京０３と一緒にやってきてさ」と、話