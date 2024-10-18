伝統村落の優位性生かし、農村観光を推進中国・広西来賓市納禄村9日、広西チワン族自治区来賓市象州県羅秀鎮の納禄村。（ドローンから、象州＝新華社記者/周華）【新華社来賓10月18日】中国広西チワン族自治区来賓市象州県羅秀鎮の納禄村は羅秀河の下流に位置する。羅秀河は村の西側で二つに分かれて村を囲むように流れ、村の東側で再び合流する。納禄村は明代に建設が始まり、古い建築群の構造は整然と統一されており、明