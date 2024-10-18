人気コスプレーヤーの火将（かしょう）ロシエル（年齢非公表）が17日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）にゲスト出演。幼少期の貧乏生活を明かした。今回は「実家が貧乏MCvs実家が貧乏芸人」と題し、幼少期が貧乏だったタレントたちが集まりトークを展開した。「築70年の木造建築の一軒家」で育ったというロシエル。「ネズミも余裕で一緒に暮らしてましたね」と明かした