モデルのカイヤが17日、ブログで、前夫で俳優の川崎麻世（61）への思いをつづった。この記事の写真を見る現在はパリ在住で、現地での写真をアップ。「これは英語版から翻訳されたもので、翻訳中に間違いがあるかもしれません」と前置きした上で、「まずはじめに、川崎麻世さん、ご結婚おめでとうございます。お二人が健康で幸せに、長く幸せな日々を送られることを心からお祈り申し上げます」と祝福の言葉を送った。その一方で、「