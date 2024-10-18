日本サッカー協会は18日に都内で会見を開き、韓国との親善試合（26日、国立競技場）に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー23人を発表した。DF熊谷紗希（34＝ローマ）、MF長谷川唯（27＝マンチェスター・シティ）の常連組を中心に今夏のパリ五輪に出場したメンバーから17人を選出。初招集は4人で、先月のU―20W杯で準優勝したU―20日本代表からはMF小山史乃観（19＝ユールゴーデンIF）をはじめ、GK大熊茜（20＝INAC