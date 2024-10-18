◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦メッツ2ー10ドジャース（2024年10月17日ニューヨーク）メッツは17日（日本時間18日）、本拠でのドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に敗戦。対戦成績が1勝3敗となり、ワールドシリーズ進出へ“崖っ縁”に立たされた。「1番・遊撃」で先発出場したリンドアは5打数2安打。3回無死一塁から中前打でチャンスメークもこの回、打線は併殺崩れの間に1点を返すのがやっと。7回の第4