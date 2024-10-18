日本時間１５時００分に英小売売上高（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（9月）15:00 予想-0.3%前回1.0%（前月比) 予想3.1%前回2.5%（前年比) 予想-0.2%前回1.1%（除自動車燃料・前月比) 予想3.0%前回2.3%（除自動車燃料・前年比)