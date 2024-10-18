ドル円は午後に一時１４９．７７付近まで下値を広げる＝東京為替 ドル円は、午前に三村財務官や青木官房副長官の円安けん制発言から１５０円台を割り込むと、午後に入って下値を広げ、一時１４９．７７付近まで下落した。その後は下げが一服したが、戻りは限定的となっている。 USD/JPY149.83