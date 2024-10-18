小売売上高（9月）15:00 結果0.3% 予想-0.3%前回1.0%（前月比) 結果3.9% 予想3.1%前回2.5%（前年比) 結果0.3% 予想-0.2%前回1.1%（除自動車燃料・前月比) 結果4.0% 予想3.0%前回2.3%（除自動車燃料・前年比)