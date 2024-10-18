元AKB48のタレント峯岸みなみ（31）が18日、インスタグラムを更新。仕事復帰を報告した。人気YouTuber集団「東海オンエア」のてつや（30）と結婚し、7月に第1子を出産。峯岸は「実は昨日、出産後初のお仕事をさせていただきましたー！」と書き出し「テレビの収録ではなく出産前から決まっていたビジュアル撮影だったのですが、日頃お世話になっているスタッフさんばかりで復帰初にふさわしい心地のいい空気感でお仕事させてもらい