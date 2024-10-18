11月8日からHuluにて独占配信される『コンコルディア／Concordia』の場面写真が公開された。 参考：『コンコルディア』メインビジュアル公開ルース・ブラッドリー、中島健人らの姿が 本作は、『ゲーム・オブ・スローンズ』の主要プロデューサーの一人で、数々のエミー賞受賞歴を誇るフランク・ドルジャーが新たにショーランナー兼製作総指揮を務めるAIサスペ