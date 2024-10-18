「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後２時現在で、トラース・オン・プロダクトが「買い予想数上昇」で１位となっている。 １７日取引終了後、今月開業した国内最大規模のオープンイノベーション施設「ＳＴＡＴＩＯＮＡｉ」（名古屋市昭和区）へデジタルサイネージプラットフォーム「ＣＥＬＤＩＳ（セルディス）」を提供したと発表した。同施設は愛知県