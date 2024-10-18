福岡リート投資法人 [東証Ｒ] が10月18日大引け後(15:00)に決算を発表。24年8月期の経常利益は前の期比6.4％増の32.2億円になり、25年2月期も前期比17.2％増の37.8億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期分配金は3900円にする方針とした。 株探ニュース