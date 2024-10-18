ザイマックス・リート投資法人 [東証Ｒ] が10月18日大引け後(15:00)に決算を発表。24年8月期の経常利益は前の期比0.8％増の8.3億円になり、従来予想の7.9億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。25年2月期も前期比10.0％増の9.1億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期分配金を3190円→3328円(前の期は3300円)に増額し、今期は3661円にする方針とした。 株探ニュース