18日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝149円88銭前後と、前日午後5時時点に比べ12銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝162円49銭前後と1銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース