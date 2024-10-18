18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ122215 -21.2 27055 ２. 日経ベア２ 1101712.1 299.2 ３. 楽天Ｗブル 10127 -12.3 31990 ４. 野村日経平均7866 -37.3 40400