中国のことし7月から9月までのGDP＝国内総生産の伸び率は4.6％のプラスとなりました。中国のことし7月から9月までのGDPの成長率は、去年の同じ時期に比べて4.6％のプラスで、前回に引き続き、今年の政府目標である「5％前後」を下回り、伸び率も前の3か月から減速しています。不動産不況が景気回復の重荷となっていて、先月から住宅ローン金利の引き下げや購入制限の緩和などの対策が次々と打ち出されています。記者「北京郊外に建