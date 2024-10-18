テレビ朝日は、亡くなった西田敏行さんを追悼し、19日に「人生の楽園追悼アンコール西田敏行20周年スペシャル」（午後6時、※「1泊家族」は休止）を放送する。【動画】俳優 西田敏行さん(76) 死去 「釣りバカ日誌」「ドクターX」など西田さんは2003年から20年以上にわたり「人生の楽園」の案内人として番組を支えてきた。今回は、昨年放送した「西田敏行20周年スペシャル」（2023年12月9日放送）。「人生の楽園」は、自分にと