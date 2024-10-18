◇LifeTimeBoxingFights24」フライ級8回戦吉良大弥（志成《8回戦》オルランド・ピノ（ベネズエラ）（2024年10月31日東京・後楽園ホール）志成ジムのホープで、WBA世界フライ級15位の吉良大弥（21）が18日、都内の所属ジムでABEMAボクシングYouTubeチャンネルの公開収録に元WBC世界フライ級王者の内藤大助氏（50）と参加。元世界王者の“変則スタイル”を参考に、今月31日のプロ2戦目に生かす考えを明かした。同じフ