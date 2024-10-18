吉野家は10月18日、冬の季節限定メニュー「牛すき鍋膳」「牛すき丼」、新作「牛カレー鍋膳」を発売した。店内の税込価格は、「牛すき鍋膳」877円、「牛すき鍋(単品)」767円、「牛すき丼」並盛688円･大盛875円、「牛カレー鍋膳」932円、「牛カレー鍋(単品)」822円。吉野家「牛すき鍋膳」「牛カレー鍋膳」【あわせて読みたい】松屋「リトアニア風ホワイトソースハンバーグ定食」10月22日発売、きのことベーコンを“たっぷり”使用、