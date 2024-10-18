中国の工業企業増加値、９月は５・４％増甘粛省蘭州新区の医療用重イオン加速器メーカー蘭州科近泰基新技術の工場で、部品を生産する従業員。（3月14日撮影、蘭州＝新華社記者/馬希平）【新華社北京10月18日】中国国家統計局が18日発表した9月の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約21円）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は、物価変動を除いた実質で前年同月比5.4％増加した。三大部門は採鉱業が3.7％増、製