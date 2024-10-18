アジア株上海株は上げ拡大、人民銀が支援策強化表明6四半期ぶり低成長でさらなる刺激策期待も 東京時間14:10現在 香港ハンセン指数 20387.13（+308.03+1.53%） 中国上海総合指数 3217.01（+47.47+1.50%） 台湾加権指数 23437.33（+383.49+1.66%） 韓国総合株価指数 2591.80（-17.50-0.67%） 豪ＡＳＸ２００指数 8281.70（-74.22-0.89%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80718.44（-288.