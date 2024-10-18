日本時間１８日午後１０時半にボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演、同１８日午後１１時にカシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がパネル会議に出席、同１９日午前１時１０分にウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演、同１９日午前１時半にボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演する。ボスティック米アトランタ地区連銀総裁、カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁、ウォラー米ＦＲＢ理事はこ