女優の奈緒（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な黄緑のヘアカラーを披露し、ファンの関心を集めている。奈緒は「NEW hair」と書き出し、衝撃的なイメチェンをした写真をアップ。この投稿にフォロワーからは「わぁ 身体に良さそう」「ビックリでも、とっても可愛い」「キャベツカラー」「正面から見たいです」などのコメントが寄せられた。