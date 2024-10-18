観光列車「はなあかり」（提供：JR西日本）JR西日本は18日、臨時特急「かにカニはまかぜ」に先日デビューしたばかりの観光列車「はなあかり」編成を増結して運行すると発表しました。[列車名]特急「かにカニはまかぜ」[運転区間]大阪〜浜坂（山陽本線、播但線、山陰本線経由）[増結期間]2025年1月6日(月)〜3月14日(金)※木曜日は除く[運賃・料金例]◆スーペリアグリーン（2名利用）大阪〜城崎温泉 10,610円大阪〜浜坂 12,880円◆