「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後１時現在でＩＮＰＥＸが「売り予想数上昇」で３位となっている。 １８日の東証プライム市場でＩＮＰＥＸが５日続落。１７日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の１１月限が前日比０．２８ドル高の１バレル＝７０．６７ドルと５日ぶりに反発したが、上値は重い状態。中東情勢の緊迫化を背景にＷＴＩ