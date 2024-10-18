キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、Vlogカメラ「PowerShot V10」のホワイトモデルを11月下旬に発売する。直販価格（予定）は5万9,950円。 有効約1,310万画素の1.0型CMOSイメージセンサーを採用する、キヤノンとして初めてVlog向けを謳うデジタルカメラ。本体を縦型にして、だれでも手軽かつ簡単に扱えるよう、スマートフォンに近い操作感覚を企図したデザインも特徴となっている。 ブラ