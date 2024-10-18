3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』がBlu-rayとDVDとなり、12月27日に発売される。【画像】チェーン別オリジナル特典（一覧）同映画は、昨年12月から今年3月まで行われた同バンドのライブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』を映画化したもの。ライブの演奏だけでなく演技も加わっており、全編物語の合間にせりふや音楽が盛り込まれてい