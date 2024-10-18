オリジナルアニメーション『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』より、新PVが解禁。あわせて佐倉綾音、大塚明夫らが声優として参加することが発表された。【動画】ワンダーウーマン（朴ろ美）による演歌も！アニメ『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』新PV『ニンジャバットマン』は、「バットマン×ニンジャ」というコンセプトから生まれた日本発のアニメーション作品。戦国時代にタイムスリップしたバットマンが、戦国武将