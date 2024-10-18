18日午後1時38分ごろ、青森、岩手両県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は岩手県沖で、震源の深さは約40キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.2と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝八戸南郷、五戸、南部苫米地（青森）盛岡、盛岡藪川、盛岡渋民、二戸浄法寺、矢巾、普代（岩手）▽震度2＝函館泊（北海道）青森、八戸内丸、十和田、三沢、むつ、六ケ所、東通（青森）盛岡馬場、宮古、大船渡、北上、久