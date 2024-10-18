グループ東方神起出身の歌手キム・ジェジュンが自身が養子だった事実を明らかにし、養子に出された事実を知ったいきさつを公開した。キム・ジェジュンは１６日に放送されたＭＢＣ（文化放送）バラエティトーク番組『ラジオスター』に出演し、３歳の時に姉だけ８人もいる大家族の末息子として養子に出されたと明らかにした。キム・ジェジュンは「最初は自分が養子だったことを知らなかった」とし「後で（東方神起として）デビューし