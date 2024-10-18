台湾で117年の歴史を持つ有名ブランド 明星花露水が、日本市場に向けて10月20日より販売します。 明星花露水 台湾で117年の歴史を持つ有名ブランド 明星花露水が、日本市場に向けて10月20日より販売。■日本市場についてまずは、同社オフィシャルオンラインサイトのみでの取り扱いとなりますが、順次、大手百貨店、ドラッグストアなどで展開します。https://mingsingls.myshopify.com/collections台湾では、香水やルーム