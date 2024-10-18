お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰が、18日放送の日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金前5：50）に出演。17日に亡くなった、俳優の西田敏行さんを追悼した。【写真】10年前…『第37回日本アカデミー賞』話題賞を受賞した若林正恭相方の若林正恭は、初出演した映画『ひまわりと子犬の7日間』で2014年に『第37回日本アカデミー賞』話題賞（俳優部門）を受賞。授賞式の司会が西田さんで、緊張する場面で「これからも、役