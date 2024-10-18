スペイン1部FCバルセロナとキットサプライヤーのNikeは17日、レアル・マドリーとの伝統の一戦エル・クラシコで着用する限定ユニフォームを発表した。今作はバルセロナと世界的な人気を誇るロックバンド「Coldplay（コールドプレイ）」によるコラボレーションとなる。FC Barcelona 2024-25 Nike Coldplay Special Editionバルセロナ 2024-25 Nike ホーム Coldplay 限定ユニフォーム近年恒例となっているクラシコ限定ユニフォーム。