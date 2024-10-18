【遮光ブラックフィルム】 11月22日発売予定 価格：オープン(実売価格660円) ビット・トレード・ワンは模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より、模型電飾工作用アイテム「遮光ブラックフィルム」を11月22日発売する。価格はオープン、実売価格は660円。 「遮光ブラックフィルム」は初心者でも簡単に使える極薄遮光フィルム。