ドラマでの演技が話題の田中圭東スポWEB

フジ新ドラマ「わたしの宝物」田中圭が演じるモラハラ夫の演技にネット騒然

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドラマ「わたしの宝物」での田中圭の演技が視聴者の衝撃を呼んだ
  • 松本若菜扮する主婦を苦しめるモラハラ夫を演じ、Xでは「離脱」する声も
  • 一方で、「全体的にキモおもしろい」など期待感も呼ぶ番組スタートとなった
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