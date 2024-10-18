プーマジャパンは１８日、今年１月の第１００回箱根駅伝で２２位だった東農大とパートナーシップ契約を結んだことを発表した。東農大は、１００回記念大会のため例年より３増の上位１３が出場権を獲得する昨年１０月の箱根駅伝予選会で１１位となり、１０年ぶり７０回目の本戦出場を決めた。その立役者となったエースの前田和摩（２年）は今年５月の日本選手権１万メートルで日本歴代５位、日本人学生歴代最高の２７分２１秒５